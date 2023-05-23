Премьер Венгрии Орбан: у Киева нет шанса победить без отправки войск НАТО на Украину
- AP
Об этом Орбан заявил в ходе экономического форума в Катаре.
«С учётом факта, что НАТО не готова отправлять войска, очевидно, что возможности победить у бедных украинцев нет», — цитирует его РИА Новости.
По словам премьера Венгрии, он всегда предлагал всем попытаться остановить эскалацию и выступить за мирные переговоры.
Также Орбан считает, что Европа должна заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности.