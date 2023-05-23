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Премьер Венгрии Орбан: у Киева нет шанса победить без отправки войск НАТО на Украину 

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что у Киева нет шанса победить Россию без отправки войск НАТО на Украину, однако альянс не станет этого делать.
Премьер Венгрии Орбан: у Киева нет шанса победить без отправки войск НАТО на Украину 
  • AP

Об этом Орбан заявил в ходе экономического форума в Катаре.

«С учётом факта, что НАТО не готова отправлять войска, очевидно, что возможности победить у бедных украинцев нет», — цитирует его РИА Новости.

По словам премьера Венгрии, он всегда предлагал всем попытаться остановить эскалацию и выступить за мирные переговоры.

Также Орбан считает, что Европа должна заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности.

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