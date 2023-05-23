Орбан: Европа должна заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности
- РИА Новости
- © Sputnik / Виктор Толочко
«Конечно, мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не принял решений о транше военной помощи Киеву и новом пакете санкций.
Также глава венгерского МИД заявил, что одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономики.