Орбан: Европа должна заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности

Европа должна заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Конечно, мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не принял решений о транше военной помощи Киеву и новом пакете санкций.

Также глава венгерского МИД заявил, что одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономики.