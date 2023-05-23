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Орбан: Европа должна заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности

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Европа должна заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Орбан: Европа должна заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Виктор Толочко

«Конечно, мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не принял решений о транше военной помощи Киеву и новом пакете санкций.

Также глава венгерского МИД заявил, что одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономики.

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