Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава МИД Венгрии: ЕС не принял решений о транше помощи Киеву и новом пакете санкций

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не принял решений о транше военной помощи Киеву и новом пакете санкций.
Глава МИД Венгрии: ЕС не принял решений о транше помощи Киеву и новом пакете санкций
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на заседании министров иностранных дел государств ЕС, состоявшемся 22 мая, большинство стран продвигали предложения о дальнейшем финансировании поставок оружия ВСУ и санкциях в отношении России.

Сийярто рассказал, что, несмотря на это, решение принято не было. 

Также глава венгерского МИД заявил, что одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономики.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в необходимости введения новых антироссийских санкций сомневается не только Венгрия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить