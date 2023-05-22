Глава МИД Венгрии: ЕС не принял решений о транше помощи Киеву и новом пакете санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не принял решений о транше военной помощи Киеву и новом пакете санкций.

Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на заседании министров иностранных дел государств ЕС, состоявшемся 22 мая, большинство стран продвигали предложения о дальнейшем финансировании поставок оружия ВСУ и санкциях в отношении России.

Сийярто рассказал, что, несмотря на это, решение принято не было.

Также глава венгерского МИД заявил, что одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономики.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в необходимости введения новых антироссийских санкций сомневается не только Венгрия.