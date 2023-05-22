Глава МИД Венгрии: ЕС не принял решений о транше помощи Киеву и новом пакете санкций
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Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что на заседании министров иностранных дел государств ЕС, состоявшемся 22 мая, большинство стран продвигали предложения о дальнейшем финансировании поставок оружия ВСУ и санкциях в отношении России.
Сийярто рассказал, что, несмотря на это, решение принято не было.
Также глава венгерского МИД заявил, что одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономики.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в необходимости введения новых антироссийских санкций сомневается не только Венгрия.