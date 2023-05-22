Сийярто: 11-й пакет санкций против России станет настоящим испытанием для самой Европы

Одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Брюссель уже должен был бы извлечь уроки из последствий санкций, сказал он.

«Санкции вредят Европе гораздо больше, чем России, и я думаю, что 10-й пакет санкций не должен быть дополнен 11-м пакетом, который станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран», — цитирует его ТАСС.

По словам Сийярто, Венгрия возражает против дополнительных ограничений для европейских компаний в области торговли российскими товарами. Это же касается китайских компаний, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в необходимости введения новых антироссийских санкций сомневается не только Венгрия.