Сийярто: 11-й пакет санкций против России станет настоящим испытанием для самой Европы
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Брюссель уже должен был бы извлечь уроки из последствий санкций, сказал он.
«Санкции вредят Европе гораздо больше, чем России, и я думаю, что 10-й пакет санкций не должен быть дополнен 11-м пакетом, который станет настоящим испытанием для самой Европы и для экономики европейских стран», — цитирует его ТАСС.
По словам Сийярто, Венгрия возражает против дополнительных ограничений для европейских компаний в области торговли российскими товарами. Это же касается китайских компаний, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что в необходимости введения новых антироссийских санкций сомневается не только Венгрия.