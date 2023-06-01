МИД Венгрии: в НАТО есть консенсус, что рассматривать членство Украины пока нельзя
- РИА Новости
«Думаю, что по этому вопросу существует закрытый консенсус, поскольку страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», — цитирует его ТАСС.
Сийярто добавил, что назвал это коллективное решение закрытым, так как некоторые страны не хотят публично говорить о своей позиции по этому вопросу.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.
В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.