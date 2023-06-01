МИД Венгрии: в НАТО есть консенсус, что рассматривать членство Украины пока нельзя

В НАТО сложился консенсус о том, что членство Украины в альянсе не должно обсуждаться на следующем саммите в Вильнюсе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Думаю, что по этому вопросу существует закрытый консенсус, поскольку страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», — цитирует его ТАСС.

Сийярто добавил, что назвал это коллективное решение закрытым, так как некоторые страны не хотят публично говорить о своей позиции по этому вопросу.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.