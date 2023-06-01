Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее
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«Наши надежды становятся всё более и более отдалёнными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат... так и от имени нашего народа», — сказал он на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Его слова приводит издание Agora.
Он выразил надежду на то, что Украина получит чёткое приглашение в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский дал понять, что не посетит саммит в Вильнюсе, если не будет предоставлена дорожная карта по вступлению Украины в альянс.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.
В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.