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Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина как можно скорее должна быть принята в полноправные члены ЕС и НАТО.
Зеленский заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее
  • Gettyimages.ru

«Наши надежды становятся всё более и более отдалёнными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат... так и от имени нашего народа», — сказал он на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Его слова приводит издание Agora.

Он выразил надежду на то, что Украина получит чёткое приглашение в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский дал понять, что не посетит саммит в Вильнюсе, если не будет предоставлена дорожная карта по вступлению Украины в альянс.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Североатлантический альянс сможет рассмотреть возможность присоединения Украины к блоку только после завершения украинского конфликта.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.

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