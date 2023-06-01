Сийярто: Совет Украина — НАТО может быть создан только при соблюдении прав нацменьшинств

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Совет Украина — НАТО может быть создан только при соблюдении прав нацменьшинств.

«Если мы будем создавать Совет Украина — НАТО, это должно происходить таким образом, чтобы можно было привлечь к ответственности и уважению прав национальных меньшинств», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает идею создания Совета НАТО — Украина перед обсуждением вступления Киева в Североатлантический альянс.

По мнению министра, это укрепит сотрудничество НАТО с Украиной и даст Киеву «почувствовать», что он является «частью общей стратегии».