Конфликт на Украине завершится «за пару недель», если страны Запада перестанут оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он допустил скорое окончание боевых действий при таком сценарии, отметив, что для Запада важно не только завершение конфликта, но и условия, на которых это произойдёт. Ранее российская сторона неоднократно констатировала, что военная помощь Киеву лишь затягивает конфликт и ведёт к дальнейшей эскалации.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предположил, что конфликт на Украине может завершиться в течение нескольких недель при условии, что Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку. Дипломат сделал соответствующее заявление в ходе выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла», который проходит в Сингапуре со 2 по 4 июня.

«Я знаю, как закончить войну на Украине. Знаю. Это довольно легко. Стоит нам прекратить оказывать военную поддержку Украине, и война закончится за пару недель», — сказал Боррель в своём выступлении.

В то же время он задался вопросом о том, как именно в таком случае закончится конфликт. По его словам, Запад не хочет «мира на условиях того, кто сильнее».

«Да, война закончится. Но дело не в том, чтобы [просто] закончить войну, а в том, как её закончить», — сказал он.

Вклад Запада в продолжение конфликта на Украине ранее отмечали другие европейские политики. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце мая предположил, что Украина не сможет победить Россию без прямого участия войск НАТО. В то же время глава правительства Венгрии выразил уверенность, что альянс не готов пойти на такие меры.

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Отметим, что российская сторона также неоднократно выступала с заявлениями о том, что страны Запада лишь затягивают конфликт на Украине через поставки вооружения. Об этом, в частности, говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. На встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске в мае Шойгу заявил, что Запад делает всё для дальнейшей эскалации ситуации на Украине.

«Делается всё возможное для затягивания и эскалации вооруженного конфликта на Украине, которой оказывается всевозможная военная поддержка», — сказал глава Минобороны России.

Кроме того, в феврале в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отмечал, что «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ».

Между тем страны Запада продолжают анонсировать пакеты военной помощи Украине на фоне конфликта. В частности, Соединённые Штаты 31 мая заявили о выделении Киеву очередного пакета, объём которого составил $300 млн.

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В соответствии с этим решением украинская сторона получит боеприпасы для систем Patriot, ракеты AIM-7 и Zuni, системы ПВО Avenger, боеприпасы для систем HIMARS, ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды и другое оборудование.

Ранее страны Запада приняли решение о поставке Украине танков, позднее предметом аналогичных дискуссий стали самолёты. Одним из возможных сценариев может стать передача Киеву истребителей F-16. В конце мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение по этому вопросу не принято, несмотря на старт подготовки пилотов этих машин в ряде стран НАТО.

По словам Столтенберга, дальнейшее решение о поставках F-16 может быть принято по мере развития ситуации «на земле».

Позднее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вооружённые сил России «имеют возможности среагировать» на возможные поставки украинской армии западных самолётов.

Мирный план по Украине от главы МО Индонезии

Между тем в ходе форума в Сингапуре глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто призвал к мирным переговорам по Украине и обозначил план возможного урегулирования.

По его словам, противоборствующим сторонам следует объявить о прекращении огня и отвести свои силы на 15 км от текущих позиций для формирования демилитаризованной зоны. Как полагает Субианто, контроль за демилитаризованной зоной должны осуществлять миротворцы ООН. Кроме того, он призвал провести под эгидой ООН референдумы, чтобы «объективно установить» пожелания проживающих там людей.

В то же время в Москве ранее отмечали, что какие-либо новые референдумы на территориях новых российских регионов невозможны, поскольку жители уже высказали своё мнение.