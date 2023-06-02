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Блинкен: США приветствуют любую инициативу, которая приведёт Россию за стол переговоров

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведёт Россию за стол переговоров.
Блинкен: США приветствуют любую инициативу, которая приведёт Россию за стол переговоров
  • AP

«США приветствуют любую инициативу по Украине, которая приведёт Россию за стол переговоров», — цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, Соединённые Штаты поддержат усилия Бразилии, КНР и любой другой страны, если они помогут найти путь к «справедливому миру на Украине».

24 мая госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о готовности страны, как и в прошлом году, предоставить для переговоров по Украине свою площадку.

По его словам, Минск готов сделать всё необходимое для мирного урегулирования конфликта. 

Папа Римский Франциск выразил уверенность, что завершение украинского конфликта возможно при условии диалога России и Украины.

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