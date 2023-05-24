В Совбезе Белоруссии заявили, что готовы предоставить площадку для переговоров по Украине
- РИА Новости
По его словам, Минск готов сделать всё необходимое для мирного урегулирования конфликта.
При этом Вольфович отметил, что три раунда переговоров по Украине в прошлом году прошли «на белорусской земле».
«Мы готовы возобновить эту практику и обеспечить для этого всё необходимое», — цитирует Вольфовича ТАСС.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать новый документ для прекращения конфликта на Украине.
Также в Киеве заявили о желании ряда стран посадить Украину за стол переговоров с Россией.