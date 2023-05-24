В Совбезе Белоруссии заявили, что готовы предоставить площадку для переговоров по Украине

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о готовности страны, как и в прошлом году, предоставить для переговоров по Украине свою площадку.

По его словам, Минск готов сделать всё необходимое для мирного урегулирования конфликта.

При этом Вольфович отметил, что три раунда переговоров по Украине в прошлом году прошли «на белорусской земле».

«Мы готовы возобновить эту практику и обеспечить для этого всё необходимое», — цитирует Вольфовича ТАСС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать новый документ для прекращения конфликта на Украине.

Также в Киеве заявили о желании ряда стран посадить Украину за стол переговоров с Россией.