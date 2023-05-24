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В Совбезе Белоруссии заявили, что готовы предоставить площадку для переговоров по Украине

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Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о готовности страны, как и в прошлом году, предоставить для переговоров по Украине свою площадку.
В Совбезе Белоруссии заявили, что готовы предоставить площадку для переговоров по Украине
  • РИА Новости

По его словам, Минск готов сделать всё необходимое для мирного урегулирования конфликта. 

При этом Вольфович отметил, что три раунда переговоров по Украине в прошлом году прошли «на белорусской земле».

«Мы готовы возобновить эту практику и обеспечить для этого всё необходимое», — цитирует Вольфовича ТАСС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать новый документ для прекращения конфликта на Украине.

Также в Киеве заявили о желании ряда стран посадить Украину за стол переговоров с Россией.

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