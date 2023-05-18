Белорусский президент Александр Лукашенко предложил разработать новый документ для прекращения конфликта на Украине.

Об этом он сказал на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

По его словам, необходимо вернуться за стол переговоров, прежде чем обвинять в конфронтации и расширении конфликта.

«Взять не тот документ (который составлялся во время прошлых переговоров Москвы и Киева. — RT) — новый», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он отметил, что это нужно для остановки конфликта.

Лукашенко назвал самой большой дезинформацией заявления о возможности контрнаступления Вооружённых сил Украины.

В июне 2022 года помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что переговорная активность между российской и украинской сторонами заморожена по инициативе Киева.

По его словам, в середине апреля примерно на три четвёртых текст договора был согласован обеими переговорными группами, и российской, и украинской, и передан на согласование в Киев президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако ответа не поступило.