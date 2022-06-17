Мединский рассказал, что переговорная активность заморожена по инициативе Киева

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Помощник президента России Владимир Мединский в интервью RT Arabic заявил, что переговорная активность между российской и украинской сторонами заморожена по инициативе Киева.
Мединский рассказал, что переговорная активность заморожена по инициативе Киева
  • РИА Новости
  • © БелТА

По его словам, в середине апреля примерно на три четвёртых текст договора был согласован обеими переговорными группами, и российской, и украинской, и передан на согласование в Киев президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«До сих пор нет никакого ответа. Более того, переговорная активность заморожена по инициативе украинской стороны», — сказал он.

Мединский добавил, что, по имеющейся информации, руководство США и ряда других западных стран, приезжавшее в Киев, отказалось давать Украине международные гарантии безопасности, о которых она просила, а также отказалось обсуждать и поддерживать продолжение мирного процесса с Россией.

«Такое ощущение у нас есть. К большому сожалению, это трагедия для украинского народа, когда руководство страны исходит не из интересов собственных граждан, а из позиций других стран», — сказал он.

Также Мединский отметил, что не хотел бы раскрывать содержание документа. При этом он подчеркнул, что переговорщики согласовали большую его часть.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой.

Как отмечал министр, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам.

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