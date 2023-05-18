Лукашенко назвал самой большой дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал самой большой дезинформацией заявления о возможности контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Об этом он сказал в ходе совещания с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.

«Должен сказать, самая большая дезинформация — этот контрнаступ», — цитирует его БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, никакого контрнаступления украинской армии нет и быть не может. По его словам, «это просто безумство».

«Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство», — заявил белорусский лидер.

17 мая советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские боевики не добились существенных прорывов на линии боевого соприкосновения.