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Лукашенко назвал самой большой дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ

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Белорусский президент Александр Лукашенко назвал самой большой дезинформацией заявления о возможности контрнаступления Вооружённых сил Украины.
Лукашенко назвал самой большой дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

Об этом он сказал в ходе совещания с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. 

«Должен сказать, самая большая дезинформация — этот контрнаступ», — цитирует его БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, никакого контрнаступления украинской армии нет и быть не может. По его словам, «это просто безумство».

«Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство», — заявил белорусский лидер.

17 мая советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские боевики не добились существенных прорывов на линии боевого соприкосновения.

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