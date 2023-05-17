Советник главы ДНР Гагин: ВСУ не добились ни одного существенного прорыва на линии фронта

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские боевики не добились существенных прорывов на линии боевого соприкосновения.

«С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что колоссальных прорывов, обещанных украинской стороной, нет. Также противник не получил ни одного существенного результата на линии боевого соприкосновения — нигде», — цитирует Гагина РИА Новости.

Вместе с этим он призвал не недооценивать украинских боевиков, в том числе с учётом поставленной им западной техники для контрнаступления, которое «в любом случае состоится».

Он добавил, что боевики всё ещё «прощупывают линию фронта и ищут слабые места».

Ранее Гагин заявил, что ситуация на флангах Артёмовска (Бахмут) выровнялась.