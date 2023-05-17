Советник главы ДНР Гагин: ВСУ не добились ни одного существенного прорыва на линии фронта
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«С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что колоссальных прорывов, обещанных украинской стороной, нет. Также противник не получил ни одного существенного результата на линии боевого соприкосновения — нигде», — цитирует Гагина РИА Новости.
Вместе с этим он призвал не недооценивать украинских боевиков, в том числе с учётом поставленной им западной техники для контрнаступления, которое «в любом случае состоится».
Он добавил, что боевики всё ещё «прощупывают линию фронта и ищут слабые места».
Ранее Гагин заявил, что ситуация на флангах Артёмовска (Бахмут) выровнялась.