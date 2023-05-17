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Советник главы ДНР Гагин: ВСУ не добились ни одного существенного прорыва на линии фронта

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские боевики не добились существенных прорывов на линии боевого соприкосновения.
Советник главы ДНР Гагин: ВСУ не добились ни одного существенного прорыва на линии фронта
  • AP
  • © Libkos

«С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что колоссальных прорывов, обещанных украинской стороной, нет. Также противник не получил ни одного существенного результата на линии боевого соприкосновения — нигде», — цитирует Гагина РИА Новости.

Вместе с этим он призвал не недооценивать украинских боевиков, в том числе с учётом поставленной им западной техники для контрнаступления, которое «в любом случае состоится».

Он добавил, что боевики всё ещё «прощупывают линию фронта и ищут слабые места».

Ранее Гагин заявил, что ситуация на флангах Артёмовска (Бахмут) выровнялась.

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