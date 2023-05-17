Советник врио главы ДНР Гагин заявил о выравнивании ситуации на флангах Артёмовска

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на флангах Артёмовска (Бахмут) выровнялась.

«Ситуация с флангами выровнялась», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что под Артёмовском в настоящий момент продолжаются ожесточённые бои, так как украинские боевики выдавлены на окраины города.

«На самом деле группой «Вагнер» проведена колоссальная боевая работа. Наши ребята молодцы, они просто идут вперёд день за днём», — добавил он.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские боевики пытаются уничтожить все высотные гражданские здания в Артёмовске, чтобы не допустить их попадание под контроль российских сил.