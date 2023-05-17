Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские боевики пытаются уничтожить все высотные гражданские здания в Артёмовске (Бахмуте), чтобы не допустить их попадание под контроль российских сил.

«Здание налоговой инспекции Украины было господствующей высотой, и это здание уничтожили. Другие административные здания тоже… Они знали, что не смогут удержать это здание, и при отходе взорвали. Подрыв — и здание сложилось», — рассказал он РИА Новости.

По словам российского бойца, украинские боевики иногда занимаются подрывом гражданских зданий и меньшей этажности, также боясь отдавать их под контроль ЧВК «Вагнер».

«А это была жилая девятиэтажка, господствующая высота. Поэтому они её «сложили» при отходе, чтобы она не осталась нам. Люди жили, жили — и в одночасье потеряли всё», — добавил собеседник, показывая разрушенное боевиками здание.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что украинские террористы разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан.