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Украинские боевики разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан

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Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что украинские террористы разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан.
Украинские боевики разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан
  • РИА Новости

«Нацисты продолжают войну со школами, детскими садами и мирными жителями Ясиноватой и района. В результате обстрела населённого пункта Красный Партизан (Ясиноватский район) разрушена школа», — написал Шевченко в своём Telegram.

Вместе с этим он добавил, что пострадавших в результате обстрелов боевиков нет.

Ранее Шевченко сообщил, что, по предварительным данным, один мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ.

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