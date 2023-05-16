Украинские боевики разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что украинские террористы разрушили школу при обстреле населённого пункта Красный Партизан.

«Нацисты продолжают войну со школами, детскими садами и мирными жителями Ясиноватой и района. В результате обстрела населённого пункта Красный Партизан (Ясиноватский район) разрушена школа», — написал Шевченко в своём Telegram.

Вместе с этим он добавил, что пострадавших в результате обстрелов боевиков нет.

Ранее Шевченко сообщил, что, по предварительным данным, один мирный житель погиб при обстреле со стороны ВСУ.