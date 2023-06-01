Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что степень вовлечённости НАТО в конфликт на Украине растёт.

«Существенно растёт степень прямой и косвенной вовлечённости стан — членов альянса в этом конфликте (с Украиной. — RT)», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.

Американский военный эксперт Джон Дени заявил, что принятие Украины в НАТО сорвёт процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвёт принципы альянса.