Американский военный аналитик Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО

Американский военный эксперт Джон Дени заявил, что принятие Украины в НАТО сорвёт процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвёт принципы альянса.

Об этом пишет журнал Foreign Policy.

«Присоединение Киева к альянсу в ближайшее время может укрепить решимость России», — говорится в статье.

Также, по мнению Дени, такой шаг подорвёт принципы военного блока, учитывая «уровень демократических основ на Украине и её приверженности западным ценностям».

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.

Позже зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил предложение Генри Киссинджера принять Украину в НАТО.