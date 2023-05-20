Американский военный аналитик Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО
Об этом пишет журнал Foreign Policy.
«Присоединение Киева к альянсу в ближайшее время может укрепить решимость России», — говорится в статье.
Также, по мнению Дени, такой шаг подорвёт принципы военного блока, учитывая «уровень демократических основ на Украине и её приверженности западным ценностям».
Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.
Позже зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил предложение Генри Киссинджера принять Украину в НАТО.