Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Американский военный аналитик Дени назвал три причины не принимать Украину в НАТО

Короткая ссылка
Американский военный эксперт Джон Дени заявил, что принятие Украины в НАТО сорвёт процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвёт принципы альянса.

Об этом пишет журнал Foreign Policy.

«Присоединение Киева к альянсу в ближайшее время может укрепить решимость России», — говорится в статье.

Также, по мнению Дени, такой шаг подорвёт принципы военного блока, учитывая «уровень демократических основ на Украине и её приверженности западным ценностям».

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.

Позже зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил предложение Генри Киссинджера принять Украину в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить