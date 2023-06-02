Белый дом: приоритетом США по Украине является военная помощь, а не принятие страны в НАТО
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«Что касается НАТО, мы привержены политике открытых дверей... Но прямо сейчас, как мы уже много раз говорили, мы сосредоточены на том, что можем сделать для поддержки Украины», — цитирует её РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до тех пор, пока она ведёт боевые действия.
Он также заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.