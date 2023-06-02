Белый дом: приоритетом США по Украине является военная помощь, а не принятие страны в НАТО

Вашингтон концентрирует внимание на оказании военной помощи Украине, а не на принятии её в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается НАТО, мы привержены политике открытых дверей... Но прямо сейчас, как мы уже много раз говорили, мы сосредоточены на том, что можем сделать для поддержки Украины», — цитирует её РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО до тех пор, пока она ведёт боевые действия.

Он также заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.