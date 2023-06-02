Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО, пока Киев ведёт боевые действия
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Об этом он сказал на встрече с эстонским президентом Аларом Карисом.
«Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идёт эта война», — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.
Зеленский ранее заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.