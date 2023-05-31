«Большую часть должны составить F-16»: Киев хочет получить 120 западных истребителей для ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что киевский режим намерен получить 120 западных истребителей для ВСУ, большая часть которых — F-16. При этом он подчеркнул, что самолёты Eurofighter и Gripen также помогли бы украинской армии. Резников считает, что Запад может сформировать коалицию по поставкам этих истребителей, как это было сделано для передачи западных танков. Отвечая на вопрос о сроках поставок F-16 на Украину, министр сказал, что «хотел бы, чтобы к концу года в Киев прибыли» первые истребители. Впрочем, эксперты отмечают, что, заявляя о 120 западных самолётах, Резников рассказал о несбыточной мечте киевского режима. По мнению аналитиков, такое количество дорогостоящих истребителей Киеву никто не передаст.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о потребности ВСУ в 120 западных истребителях, большая часть которых — F-16.

«Уже существует международная коалиция по поставкам боевых танков, в которую входят базовые модели германского Leopard 2, американского Abrams и британского Challenger. Точно так же мы могли бы сформировать коалицию по поставкам истребителей с базовыми моделями F-16, Eurofighter и Gripen», — заявил Резников в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, Украине необходимо 120 боевых самолётов, однако «большую часть должны составить F-16».

«Но нам бы помогли ещё Eurofighter и Gripen», — добавил Резников.

Как он отметил, если бы Великобритания и Германия «объединили свои мощности» в поставках Eurofighter, это было бы «важным шагом».

«Но для начала мы были бы признательны, если бы Берлин участвовал в обучении наших лётчиков использованию истребителей Eurofighter», — сказал Резников.

Стоит отметить, что, как и Германия, Великобритания, которая предложила свою помощь в обучении, не имеет истребителей F-16, которые хочет получить украинская сторона. При этом упомянутые Резниковым самолёты Gripen производит шведское предприятие Saab.

«При этом наши британские партнёры готовы предложить украинцам курсы обучения на самолётах Eurofighter. И мы обсуждаем с нашими шведскими друзьями, как начать тренировки на истребителях Gripen компании Saab», — заявил украинский министр обороны.

Дания и Нидерланды также приступят к обучению украинских пилотов использованию истребителей F-16, подчеркнул Резников. По его словам, Киев, помимо прочего, ведёт переговоры с Польшей и Бельгией.

Отвечая на вопрос о сроках поставок F-16 на Украину, министр отметил, что «хотел бы, чтобы к концу года в Киев прибыли» первые истребители. При этом Резников признал, что обучение пилотов на самолётах F-16 «занимает от четырёх до шести месяцев». Кроме того, потребуется подготовка обслуживающего персонала, включая инженеров, техников и механиков, пояснил он.

При этом несколькими днями ранее в Минобороны Украины заявляли о желании Киева получить 48 истребителей F-16. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте ведомства. Как считают в украинском министерстве, четыре эскадрильи F-16 якобы помогут киевскому режиму добиться «возвращения утраченных земель».

Символика ВСУ

Legion-Media

Ситуация вокруг поставок

Напомним, Киев неоднократно обращался к Западу с просьбами предоставить американские самолёты F-16, а также другие западные истребители. В частности, советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что киевский режим ожидает от западных партнёров передачу сразу «нескольких десятков» истребителей F-16.

В то же время помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что вопрос передачи Украине истребителей F-16 будет решён в ближайшие месяцы. Как он пояснил, начало обучения украинских военных эксплуатации таких самолётов — это «первый шаг», за которым последует взаимодействие с союзниками и Киевом относительно уже непосредственной поставки истребителей. При этом в интервью телеканалу CNN Салливан признал, что Вашингтон рассматривает разные сценарии передачи F-16 Киеву, в том числе отправку этих истребителей «третьими странами».

Позднее американский лидер Джо Байден заявил, что США вместе со своими союзниками «начнут обучение украинских лётчиков на истребителях четвёртого поколения, в том числе F-16», чтобы «укрепить» ВВС Украины. По его словам, он получил от украинского президента Владимира Зеленского «категорические заверения» в том, что ВСУ не станут использовать F-16 для «продвижения на географическую территорию России».

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер во время брифинга пояснил, что поставка F-16 связана «с долгосрочными обязательствами перед Украиной» и что эти истребители «не будут иметь отношения к грядущему контрнаступлению». Он также уточнил, что тренировки ВСУ по эксплуатации F-16 будут проходить «на объектах в Европе» за пределами украинской территории.

На прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что, поскольку страна начинает подготовку ВСУ для полётов на F-16, власти государства также всерьёз рассматривают возможность поставки этих истребителей на Украину.

Умерить аппетиты

Впрочем, как сообщает агентство Bloomberg в материале от 28 мая, у тех F-16, которые, вероятно, буду отправлены на Украину, «всё равно будут менее мощные радары и менее дальнобойные ракеты», чем у большинства современных российских истребителей и систем ПВО.

«Это означает, что украинцам, возможно, придётся умерить свои заявленные ожидания относительно того, что благодаря F-16 они смогут обеспечить себе превосходство в воздухе, сбивать крылатые ракеты и самые современные самолёты противника, уничтожать личный состав и артиллерию на поле боя и даже потопить Черноморский флот», — пишет агентство со ссылкой на военных, совершавших боевые вылеты на самолётах F-16.

Как отмечает Bloomberg, эти истребители, которые ВСУ «преподносят как средство, способное в перспективе коренным образом переломить ситуацию», будут либо использоваться исключительно в целях обороны, либо применяться в операциях «с крайне высоким уровнем риска».

Истребители F-16

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«Ещё одна проблема заключается в том, что относительно лёгкое шасси F-16 и незащищённый воздухозаборник, расположенный под фюзеляжем, означают, что взлётно-посадочные полосы должны быть ровными и очищенными от постороннего мусора, который может попасть в двигатель во время взлёта или посадки. У МиГов и других самолётов, например у шведских Gripen, подобной проблемы нет», — пишет агентство.

В свою очередь, военный аналитик Шон Белл в своей статье для Sky News отмечает, что «некоторые F-16 устарели», а боевая авиация во многом полагается на современные технологии, которые в этих истребителях не всегда присутствуют.

«Весьма маловероятно, что Украина получит совершенно новые F-16: они слишком дорогостоящие, и Западу определённо не захочется рисковать высококлассными средствами в этом конфликте», — считает Белл.

По его словам, «более старые истребители» F-16 обладают устаревшей авионикой, менее эффективными радарами и «не являются малозаметными».

«Серьёзный риск заключается в том, что Украина «получит то, что просила» — истребители F-16, но в итоге выяснится, что реальность во многом не соответствует ожиданиям», — пишет Шон.

«Таких ресурсов нет»

Как отметил военный политолог Иван Коновалов в разговоре с RT, заявляя о 120 западных истребителях, Резников рассказал о «несбыточной мечте киевского режима».

«Дело в том, что такое количество дорогих истребителей ВСУ никто не передаст. Не зря председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал открыто, что десять истребителей F-16 и их годовое обслуживание стоит $2 млрд. Когда речь идёт о 48 таких самолётах или вовсе о 120 западных истребителях, кто будет готов заплатить такие деньги? Даже у Вашингтона подобных ресурсов нет, не говоря о странах Европы, в которых со своими самолётами в таких количествах точно расставаться не захотят, поскольку ВВС у них и так немногочисленны», — пояснил Коновалов.

По его словам, сейчас на Западе многие государства готовы обучать ВСУ пилотированию на истребителях, но, когда речь заходит о самих поставках, «почти все молчат и не говорят ничего конкретного». США же сейчас «ищут формулу», по которой они каким-то образом всё-таки передали бы определённое количество западных истребителей украинцам, «но сами при этом остались бы в стороне», считает эксперт.

«Вашингтон находится в тупиковой ситуации, которую он сам создал. И то, что Резников говорит о возможности подготовить пилотов для F-16 за четыре — шесть месяцев, — это бред. За такой срок можно чему-то обучить только опытных пилотов, которые летали на других самолётах, но ведь они на Украине уже выбиты — у украинских ВВС почти нет опытных лётчиков. Они все уничтожены или разбежались. А действующие военные ВСУ максимум на что способны, так это на взлёт и посадку, не более того. Чтобы натренировать выполнение даже части функций на истребителе F-16, потребуется не меньше года», — сказал Коновалов.

Эксперт считает, что единственный выход из сложившейся ситуации, которым могут воспользоваться западные страны, — «это подключение к пилотированию своих наёмников».

«Но их тоже ещё надо найти, убедить в необходимости воевать, поскольку даже ребёнку понятно, что на Украине западные истребители очень быстро собьют, и это не изменит в корне ситуации на поле боя. F-16 — достаточно устаревшая машина, которая не может конкурировать с российскими тяжёлыми истребителями Су-30СМ и новейшими Су-35С, которые могут даже зависать в воздухе. Такая же ситуация и с другими западными истребителями, например Eurofighter или Gripen, которые лишь немного превосходят F-16 по характеристикам. Большинство таких самолётов будут очень быстро сбиты ВС РФ, если попадут на Украину», — заявил Коновалов.

Он также напомнил, что на украинской территории нет подходящей инфраструктуры для западных истребителей, а даже если она и будет со временем создана, то окажется «под прицелом ВКС России».

«Сейчас по любой военной инфраструктуре российскими военными наносятся воздушные удары. Киев что, подземные аэродромы собрался строить? На Украине такие самолёты негде прятать. А это значит, что их попытаются разместить в Польше — стране НАТО, которая в таком случае станет объектом для удара со стороны российских военных. Всё это сейчас на Западе обсуждается, и для них это настоящая головная боль. Они не могут принять решение, а потому и тянут эту волынку. Они её завели, а дальше как? Никто пока не знает», — полагает Коновалов.

Американский лидер Джо Байден с президентом Украины Владимиром Зеленским, 21 мая 2023 года

AP

© Susan Walsh, POOL

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк считает, что «возросшие аппетиты Киева» объясняются неготовностью идти в так называемое контрнаступление, о котором киевский режим говорит уже несколько месяцев.

«Украинские власти осознают, что очень вероятен сценарий, при котором никаких побед и результатов продемонстрировать не получится. И в этих условиях, конечно, они постоянно завышают ставки. Говорят о том, что у них мало вооружения, мало военной помощи. Теперь вот им нужно 120 западных истребителей, что по любым меркам — абсолютно космическая цифра для такого рода поставок», — рассказал Данюк в беседе с RT.

Как считает аналитик, даже если США и решатся поставлять киевскому режиму F-16, то речь будет идти о «наиболее устаревших версиях без современного оборудования».

«Дело в том, что F-16 для тех же американцев — это важный экспортный продукт, поэтому если они и будут поставлять их Киеву в ограниченном количестве, то с менее дорогим оснащением и, по всей видимости, с какими-то техническими проблемами. Более современные модификации США активно продают, например Болгарии или Иордании, причём по цене, в несколько раз превышающей их себестоимость. Поэтому просто так жертвовать своим экспортным продуктом в угоду Украине США не будут без каких-либо гарантий получения определённых результатов, в том числе имиджевых», — заключил Данюк.