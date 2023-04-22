Abrams для обучения: США раскрыли детали подготовки украинских военных в Германии для противостояния ВС России

Пентагон сообщил об обучении порядка 11,5 тыс. военнослужащих ВСУ в ФРГ. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что в ближайшее время направят в Германию танки Abrams, но не для поставки на Украину, а для тренировок военнослужащих ВСУ на немецкой территории. По мнению Пентагона, это «огромный прогресс» и фактор, который якобы позволит украинским силам «добиваться успеха на поле боя». Впрочем, по мнению аналитиков, такие тренировки не могут серьёзно повысить боеспособность украинской армии, поскольку большая часть такого обучения — «во многом чистой воды показуха».

Глава Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли сообщил во время брифинга, что на территории ФРГ продолжается обучение военнослужащих ВСУ.

«В настоящее время в Германии проходят обучение около 2,5 тыс. украинских военнослужащих. Ещё 8,8 тыс., почти 9 тыс., завершили обучение и вернулись на Украину. А 65 (украинских военных. — RT) совсем недавно прошли обучение на ракетных комплексах Patriot», — отметил он.

Вслед за Милли выступил глава Пентагона Ллойд Остин, который заявил, что в ближайшее время США направят в ФРГ танки Abrams. Однако, как сообщает агентство Associated Press (AP), эти машины предназначены не для передачи Украине, а для тренировок военнослужащих ВСУ на немецкой территории.

«Это не те танки, которые будут переданы Украине для использования в боевых действиях против России, — сообщает AP. — Вместо этого в США сейчас модернизируют 31 боевой танк M1A1, их и отправят на передовую, когда те будут готовы».

Ссылаясь на официальные данные Пентагона, журналисты АР пояснили, что 31 учебный танк прибудет на полигон Графенвёр в Германии в конце мая, а через пару недель войска приступят к тренировкам. Обучение военнослужащих продлится около десяти недель. Такую подготовку, как ожидается, пройдут 250 представителей ВСУ, часть из которых будут учиться управлению бронемашинами, а остальные — ремонту и обслуживанию.

M1 Abrams

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В свою очередь, глава Пентагона считает «огромным прогрессом» поставку тренировочных Abrams и обучение военнослужащих ВСУ.

«M1 (танки M1 Abrams. — RT), которые украинцы будут использовать для обучения, прибудут сюда, в Германию, в ближайшие несколько недель. Всё это — огромный прогресс, и я уверен, что эта техника и сопровождающая её подготовка позволят украинским силам и впредь добиваться успеха на поле боя», — подчеркнул Остин, напомнив, что США ускорили сроки передачи этих танков, «чтобы в ближайшие месяцы передать Украине большее количество бронетехники».

Стоит отметить, что ранее Пентагон планировал поставить Киеву танки до конца текущего года. Сейчас же Вашингтон приблизил сроки отправки этой бронетехники киевскому режиму, но за счёт более старой версии Abrams.

Охват тренировок ВСУ

Напомним, Запад активно участвует в подготовке военных Украины для противостояния ВС России. Так, Евросоюз планирует увеличить количество обученных украинских военнослужащих до 30 тыс. к концу текущего года. Как уточнил 21 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в Twitter, на данный момент уже более 16 тыс. украинских солдат получили военную подготовку в рамках помощи ЕС Украине.

Помимо Евросоюза и США, активное участие в подготовке ВСУ принимает и Великобритания. В конце марта газета The Guardian со ссылкой на британское Минобороны сообщила, что экипажи ВСУ прошли обучение по управлению танками Challenger 2, которые «предполагается использовать в контрнаступлении против России».

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Позднее, 21 апреля, пресс-служба британского оборонного ведомства информировала, что всего Лондон обучил около 14 тыс. «новобранцев» ВСУ, которые уже вернулись на Украину.

«В общей сложности 14 тыс. украинских новобранцев вернулись из Великобритании, чтобы защищать свои дома, получив оснащение и подготовку по таким направлениям, как разминирование окопов, оказание первой помощи на поле боя, тактика патрулирования, подготовка в условиях сельской местности, а также знание норм международного права, действующих во время вооружённого конфликта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что к концу этого года число обученных Великобританией украинских военных достигнет 20 тыс.

Кроме того, Лондон сотрудничает с Парижем по линии совместной подготовки украинских военнослужащих. По данным Великобритании, стороны планируют обучать украинских морских пехотинцев, полагая, что активизация усилий сторон путём дальнейшей подготовки ВСУ «может привести в боевую готовность ещё тысячи украинцев». В свою очередь, французские власти заявили о намерении помочь киевскому режиму «начать контрнаступление».

Помимо США, Германии, Великобритании и Франции, подготовкой личного состава ВСУ занимаются и другие страны НАТО, в частности Испания, Польша и Дания.

«Во многом чистой воды показуха»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, обучение военнослужащих ВСУ — это часть той прокси-войны, которую Запад во главе с Соединёнными Штатами ведёт против России.

«На фоне массированных поставок западного оружия киевскому режиму украинским военным срочно нужны квалифицированные кадры, которые могли бы всё это эффективно применять, уметь ремонтировать и обслуживать. Учитывая, что тренировки личного состава ВСУ становятся более массовыми, можно констатировать, что Запад уже серьёзно втянут в конфликт на Украине. Дальше — только прямое участие стран — членов НАТО в военных действиях на стороне Киева. Однако США и их союзники на это не пойдут: они предпочтут и дальше вести опосредованную войну против России», — заявил эксперт в беседе с RT.

Пентагон

AFP

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При этом, учитывая краткосрочность многих обучающих программ на Западе для военнослужащих ВСУ, такая подготовка не даст преимуществ и каких-то принципиально новых возможностей киевскому режиму, уверен Батюк.

«Во многом это чистой воды показуха. Особенно яркий пример в этом контексте — обучение новобранцев в Великобритании. Учиться разминировать окопы можно и непосредственно на Украине. Не совсем понятно, зачем украинских военнослужащих везти для этой цели именно в Туманный Альбион», — заметил аналитик.

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов назвал обучение военнослужащих ВСУ на Западе «весьма сомнительной помощью».

«Что касается новобранцев, то невозможно получить хорошо подготовленного бойца, если он не прошёл через реальные боевые действия. А все эти следования протоколам, отработка того, кто, куда и как двигается, тактика действий взвода, роты — всё это весьма формально и особой роли в повышении боеспособности ВСУ не сыграет», — сказал он в комментарии RT.

Коновалов также раскритиковал идею британских инструкторов обучать украинских военных нормам международного права, которые действуют во время вооружённого конфликта.

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«Сколько военнослужащих ВСУ этому ни обучай, им наплевать на такого рода нормы. Когда новобранцы попадают в ряды регулярной украинской армии, они видят совсем другое отношение к военнопленным и местным жителям со стороны киевского режима. Речь идёт о зверских военных преступлениях. В этом контексте нет смысла обучать военных ВСУ в данном направлении, поскольку они полностью игнорируют права гражданских и военнослужащих. У тех же США есть масса свидетельств того, что творят украинские военнослужащие, расстреливая российских пленных солдат, — какие уж тут международные нормы», — подчеркнул аналитик.

Впрочем, даже более серьёзные тренировки, например связанные с управлением западной техникой, пока не приносят значимых результатов ВСУ, считает Батюк. Он напомнил случай, когда во время обучения в Польше из-за неумелых действий экипажа украинских военных танку Leopard оторвало башню.

«США, по всей видимости, насмотревшись на такого рода инциденты с участием ВСУ, приняли решение не спешить с предоставлением американских танков Abrams киевскому режиму. Вашингтон просто пока не верит в их успешное использование украинской армией. Кроме того, американцы не хотели бы, чтобы их весьма дорогостоящая техника была уничтожена или, что ещё хуже, попала в руки российских военных. Отсюда все эти затягивания с поставкой Abrams на Украину», — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Батюка, сейчас на Украине этими американскими бронемашинами «практически некому управлять» и некому «их обслуживать».

«Нет и достаточно специалистов, чтобы готовить Abrams к бою. Не говоря уже о том, что такая западная техника сложная, капризная, требует для эксплуатации прекрасно подготовленных специалистов. И это для ВСУ действительно серьёзная проблема. Но даже если американские Abrams и будут поставлены на Украину до конца года, как обещает Пентагон, а США в ФРГ успеют обучить какой-то контингент их эксплуатировать, то после ударов ВС РФ эти бронемашины будут гореть в зоне СВО ничуть не хуже остальной западной техники», — заключил аналитик.