Пентагон надеется передать Украине Abrams до конца года, но ещё не начал обучение ВСУ

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США надеются отправить на Украину танки Abrams до конца года, однако обучение украинских военных их использованию до сих пор не началось.
Пентагон надеется передать Украине Abrams до конца года, но ещё не начал обучение ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Wilson

Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Обучение не началось… наша цель — поставить их Украине до конца года», — сказала она журналистам. Её цитирует РИА Новости.

В американском Минобороны ранее подтвердили, что Соединённые Штаты решили отправить на Украину более старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку украинской армии.

27 марта стало известно, что украинские военнослужащие завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на родину.

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