Украинские военные завершили обучение управлению танками Challenger 2 в Великобритании

Украинские военнослужащие завершили обучение управлению британскими танками Challenger 2 и вернулись из Соединённого Королевства на родину.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Великобритании, тренировки проходили на протяжении нескольких недель.

Предполагается, что прошедшие обучение экипажи будут участвовать в контрнаступлении ВСУ в ближайшее время.

Ранее газета Politico передавала, что Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю.

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что у Соединённых Штатов имеется план по контрнаступлению на Украине этой весной.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.