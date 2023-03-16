Politico: США ожидают, что Киев начнёт наступление к маю

Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт наступление к маю, пишет Politico.

«Американские военные срочно перебрасывают технику на поле боя и быстрыми темпами тренируют украинских военных в преддверии крупного наступления на Россию, которое ожидается в конце весны», — говорится в статье.

По словам американского чиновника, не назвавшего своё имя, пакеты американской помощи, полученные «четыре или пять месяцев назад, нацелены на то, что нужно Украине для контрнаступления».

Ранее командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что удержание Артёмовска (Бахмута) помогает ВСУ выиграть время.