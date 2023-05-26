Премьер Рютте: Нидерланды серьёзно рассматривают возможность поставки ВСУ F-16
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
Как отметил Рютте, окончательное решение относительно данного вопроса пока не принято.
«Но, если мы начинаем подготовку лётчиков, вполне очевидно, что мы серьёзно рассматриваем и вопрос отправки (истребителей. — RT)», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке лётчиков ВСУ пилотированию на истребителях F-16.
Также стало известно, что Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.