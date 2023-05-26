Премьер Рютте: Нидерланды серьёзно рассматривают возможность поставки ВСУ F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что нидерландские власти серьёзно рассматривают возможность поставки истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Как отметил Рютте, окончательное решение относительно данного вопроса пока не принято.

«Но, если мы начинаем подготовку лётчиков, вполне очевидно, что мы серьёзно рассматриваем и вопрос отправки (истребителей. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке лётчиков ВСУ пилотированию на истребителях F-16.

Также стало известно, что Нидерланды получили одобрение Вашингтона на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16.