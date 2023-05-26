Минобороны Украины заявило о желании Киева получить 48 истребителей F-16

Министерство обороны Украины заявило о желании Киева получить 48 истребителей F-16 американского производства.

Заявление появилось в Twitter-аккаунте Минобороны Украины.

По мнению украинского министерства, четыре эскадрильи F-16 помогут Киеву добиться возвращения утраченных земель.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американские истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл также заявил, что поставка истребителей F-16 Вооружённым силам Украины (ВСУ) кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что ряд стран пытаются сбыть Украине свои старые истребители F-16 под предлогом помощи, однако настоящая их цель — получить взамен новую технику США.