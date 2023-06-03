Глава МИД Украины заявил, что страна должна вступить в НАТО без плана действий по членству

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с мнением, что страна должна вступить в НАТО без плана действий по членству (ПДЧ).

«Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной.

По мнению Кулебы, этот механизм изжил себя и «не должен применяться к Украине».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в блок.