Глава МИД Украины заявил, что страна должна вступить в НАТО без плана действий по членству
- Gettyimages.ru
«Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной.
По мнению Кулебы, этот механизм изжил себя и «не должен применяться к Украине».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в блок.