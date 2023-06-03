Зеленский: некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в блок

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что некоторые страны Североатлантического альянса так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в блок.

Об этом украинский лидер сказал в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я считаю, что некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в альянс», — заявил он.

Зеленский добавил, что Украине нет смысла присутствовать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, если там ей не дадут «какой-либо сигнал».

Зеленский ранее заявил, что надежды на вступление страны в НАТО становятся всё отдалённее.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также отмечал, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу не произойдёт в ближайшее время.