«Хвост виляет собакой»: в Киеве заявили о поддержке членства Украины в НАТО со стороны 20 стран альянса
- AP
- © Virginia Mayo
Уже 20 стран — участниц НАТО подписали декларации о поддержке вступления Украины в ряды блока, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква (всего в объединение входит 31 государство).
«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами — членами», — сообщил Жовква.
С таким утверждением он выступил по итогам визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Жовква отметил, что канадский лидер подписал соответствующую совместную декларацию и поддержал создание совета Украина — НАТО. Этот шаг украинский политик назвал очередным этапом подготовки к успешному проведению саммита блока, который пройдёт 11—12 июля в Вильнюсе.
При этом стоит отметить, что в упомянутой декларации фигурирует оговорка касательно возможного присоединения Украины к альянсу.
«Канада поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия», — говорится в документе.
Принуждение к поддержке
Политологи констатируют, что за пару месяцев до саммита в Вильнюсе Киев значительно усилил давление на своих западных союзников по вопросу членства в НАТО. Так, Владимир Зеленский совершил в мае целое турне по европейским странам, с лидерами которых он обсуждал дальнейшую поддержку Украины, в том числе её евро-атлантических устремлений.
Напомним, что для вступления в НАТО страна-кандидат сначала должна получить от блока План действий по подготовке к членству (ПДПЧ). Украина, несмотря на поддержку со стороны альянса, такой план до сих пор не получила. При этом Зеленский 30 сентября прошлого года объявил о подаче заявки на присоединение к блоку в ускоренном порядке. По его словам, страна якобы «де-факто уже прошла свой путь к НАТО» и теперь ей требуется закрепить свой статус де-юре. Однако впоследствии президент признал, что республика не вступит в ряды НАТО как минимум до окончания боевых действий.
Между тем представители киевского режима не оставляют попыток популяризировать идею о необходимости принятия Украины в альянс. В частности, глава офиса президента Андрей Ермак в начале мая так обосновывал перспективность включения Украины в блок.
«Мы в Киеве убеждены, что членство в НАТО — лучшая гарантия мира в Европе не только для Украины, но и для всех стран, находящихся в радиусе поражения путинских ракет... Сегодня Украина — лучшая реклама НАТО», — заявил Ермак.
- Здание офиса президента Украины в Киеве
- РИА Новости
- © Стрингер
С аналогичной риторикой выступает и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. На совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в начале июня он утверждал, что членство Украины в НАТО — вопрос неизбежный и «оно рано или поздно произойдёт».
«Потому что без Украины невозможно защитить евро-атлантическое пространство. И мы должны изменить мнение тех, кто считает, что членство должно произойти лучше позже, чем раньше», — цитирует министра Интерфакс-Украина.
Политик также заявил, что к Украине не должен применяться ПДПЧ, так как этот механизм якобы изжил себя.
В свою очередь, замминистра обороны страны Владимир Гаврилов на днях выразил мнение, что на вильнюсском саммите Украину будет ждать алгоритм вступления в Североатлантический альянс. Гаврилов предположил, что в июле члены блока выйдут на определённый порядок вступления Украины в НАТО и зафиксируют его. При этом консенсусный механизм принятия решения и право вето стран — членов альянса не создадут больших проблем для Киева, считает замминистра.
Отдалённые перспективы
Впрочем, в самом НАТО не считают предоставление членства Украине вопросом, который разрешится в ближайшем будущем. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита Европейского политического сообщества 1 июня назвал первоочередной задачей для стран блока поддержку Украины, а не её присоединение к альянсу.
Схожего мнения придерживается глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. В опубликованном 2 июня интервью газете The Washington Post он заметил, что на июльском саммите в Вильнюсе не планируется приглашение Украины в НАТО.
«Мы должны быть реалистами и сказать: «Это не произойдёт в Вильнюсе. Это (вообще. — RT) не произойдёт в ближайшее время», — сказал он.
Преждевременными прогнозы по принятию решения о членстве Украины в НАТО на июльском саммите счёл и генсек альянса Йенс Столтенберг, выступивший в центре за новую американскую безопасность 7 июня.
«Мы сходимся во мнении... в том, что сейчас самая насущная задача — сделать так, чтобы президент Путин не выиграл эту войну, чтобы Украина победила. Поскольку членство (в НАТО. — RT) имеет смысл обсуждать только в том случае, если Украина сможет продолжить своё существование в качестве суверенного независимого демократического государства в Европе», — сказал Столтенберг.
Сомнение о том, что НАТО выработает шаги по членству Украины к саммиту в июле, высказал и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью радиостанции RFI 8 июня.
«Я думаю, что твёрдое обязательство было бы лучшим результатом. Твёрдое обязательство, которое позволило бы Украине знать, чего ожидать, и убедиться, что это не расплывчатое обещание на следующие 15 лет... И я могу вам сказать, что это непростой разговор. У нас осталось чуть больше месяца, и я не могу сказать вам, добьёмся ли мы этого», — отметил он.
- Штаб-квартира НАТО
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«Пытаются друг друга перехитрить»
Нынешние попытки украинских политиков оказать давление на европейских партнёров по вопросу присоединения к НАТО вряд ли приведут к конкретным результатам, считает аналитик Андрей Суздальцев.
«Разговоры про потенциальное членство Украины в альянсе идут уже давно. До 24 февраля 2022 года это было актуально только в плане возможности безнаказанно уничтожать города Донбасса. Потом ситуация стала более острой, потому что Украина хотела бы, чтобы НАТО воевало с Россией за неё. И сейчас Киев пытается «перепоручить» конфликт с Россией альянсу. Это как раз тот случай, когда хвост виляет собакой», — пояснил политолог в беседе RT.
При этом он сомневается, что в НАТО готовы поддаваться на уговоры Киева.
«Блок хочет, чтобы военный конфликт с Россией продолжала именно Украина. То есть два шулера пытаются друг друга перехитрить», — добавил Суздальцев.
- Украинские военнослужащие
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- © Pierre Crom
Его точку зрения разделяет доцент МГУ Борис Межуев. В разговоре с RT он подчеркнул, что даже заявленные Жовквой 20 стран, якобы задекларировавшие поддержку Киева на пути к его членству в альянсе, не смогут ничего сделать, если вето наложит даже одна страна — член блока.
«Мы видели это даже в отношении «благополучных» Финляндии и Швеции со стороны Турции. Что же касается Украины, воюющей стороны, — процесс будет ещё более сложным. Вряд ли его поддержат Венгрия и та же Турция. К тому же многие государства НАТО боятся, что если они сделают шаг в сторону принятия Украины в свои ряды, то боевые действия перейдут уже за территорию Украины, что недопустимо для Европы», — сказал Межуев.
Более того, по его мнению, члены НАТО не хотят брать на себя ответственность за будущее Украины, а также намерены оставить лазейки для возможных переговоров с Москвой.
«В реальности НАТО делает ставку на контрнаступление Украины, которое обязательно должно быть успешным для Запада, чтобы тот смог потом начать какое-то подобие переговорного процесса о мире с РФ с позиции силы. Но, как уже продемонстрировала Россия, любые попытки Киева атаковать преимущественно ведут лишь к его поражению», — резюмировал Межуев.