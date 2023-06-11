«Хвост виляет собакой»: в Киеве заявили о поддержке членства Украины в НАТО со стороны 20 стран альянса

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что уже 20 стран — участниц НАТО пообещали свою поддержку Киеву на пути его присоединения к блоку, подписав соответствующие декларации. Эти слова прозвучали после визита в украинскую столицу премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который, как утверждает Жовква, также подписал совместный документ и поддержал создание совета Украина — НАТО. Эксперты отмечают, что украинские власти перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе развернули целую информационную кампанию относительно членства Киева в альянсе, пытаясь таким образом надавить на западных партнёров. Однако аналитики сомневаются, что подобная инициатива увенчается успехом, поскольку блок пока не готов брать на себя конкретные обязательства перед Украиной.

Уже 20 стран — участниц НАТО подписали декларации о поддержке вступления Украины в ряды блока, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква (всего в объединение входит 31 государство).

«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами — членами», — сообщил Жовква.

С таким утверждением он выступил по итогам визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Жовква отметил, что канадский лидер подписал соответствующую совместную декларацию и поддержал создание совета Украина — НАТО. Этот шаг украинский политик назвал очередным этапом подготовки к успешному проведению саммита блока, который пройдёт 11—12 июля в Вильнюсе.

При этом стоит отметить, что в упомянутой декларации фигурирует оговорка касательно возможного присоединения Украины к альянсу.

«Канада поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия», — говорится в документе.

Принуждение к поддержке

Политологи констатируют, что за пару месяцев до саммита в Вильнюсе Киев значительно усилил давление на своих западных союзников по вопросу членства в НАТО. Так, Владимир Зеленский совершил в мае целое турне по европейским странам, с лидерами которых он обсуждал дальнейшую поддержку Украины, в том числе её евро-атлантических устремлений.

Также по теме «Для здравомыслящих ситуация предельно ясна»: как на Западе реагируют на планы Украины по ускоренному вступлению в НАТО Украина не сможет вступить в НАТО, пока на её территории идут боевые действия. На это указал еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС...

Напомним, что для вступления в НАТО страна-кандидат сначала должна получить от блока План действий по подготовке к членству (ПДПЧ). Украина, несмотря на поддержку со стороны альянса, такой план до сих пор не получила. При этом Зеленский 30 сентября прошлого года объявил о подаче заявки на присоединение к блоку в ускоренном порядке. По его словам, страна якобы «де-факто уже прошла свой путь к НАТО» и теперь ей требуется закрепить свой статус де-юре. Однако впоследствии президент признал, что республика не вступит в ряды НАТО как минимум до окончания боевых действий.

Между тем представители киевского режима не оставляют попыток популяризировать идею о необходимости принятия Украины в альянс. В частности, глава офиса президента Андрей Ермак в начале мая так обосновывал перспективность включения Украины в блок.

«Мы в Киеве убеждены, что членство в НАТО — лучшая гарантия мира в Европе не только для Украины, но и для всех стран, находящихся в радиусе поражения путинских ракет... Сегодня Украина — лучшая реклама НАТО», — заявил Ермак.

Здание офиса президента Украины в Киеве

РИА Новости

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С аналогичной риторикой выступает и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. На совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в начале июня он утверждал, что членство Украины в НАТО — вопрос неизбежный и «оно рано или поздно произойдёт».

«Потому что без Украины невозможно защитить евро-атлантическое пространство. И мы должны изменить мнение тех, кто считает, что членство должно произойти лучше позже, чем раньше», — цитирует министра Интерфакс-Украина.

Политик также заявил, что к Украине не должен применяться ПДПЧ, так как этот механизм якобы изжил себя.

В свою очередь, замминистра обороны страны Владимир Гаврилов на днях выразил мнение, что на вильнюсском саммите Украину будет ждать алгоритм вступления в Североатлантический альянс. Гаврилов предположил, что в июле члены блока выйдут на определённый порядок вступления Украины в НАТО и зафиксируют его. При этом консенсусный механизм принятия решения и право вето стран — членов альянса не создадут больших проблем для Киева, считает замминистра.

Отдалённые перспективы

Впрочем, в самом НАТО не считают предоставление членства Украине вопросом, который разрешится в ближайшем будущем. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время саммита Европейского политического сообщества 1 июня назвал первоочередной задачей для стран блока поддержку Украины, а не её присоединение к альянсу.

Схожего мнения придерживается глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. В опубликованном 2 июня интервью газете The Washington Post он заметил, что на июльском саммите в Вильнюсе не планируется приглашение Украины в НАТО.

«Мы должны быть реалистами и сказать: «Это не произойдёт в Вильнюсе. Это (вообще. — RT) не произойдёт в ближайшее время», — сказал он.

Преждевременными прогнозы по принятию решения о членстве Украины в НАТО на июльском саммите счёл и генсек альянса Йенс Столтенберг, выступивший в центре за новую американскую безопасность 7 июня.

«Мы сходимся во мнении... в том, что сейчас самая насущная задача — сделать так, чтобы президент Путин не выиграл эту войну, чтобы Украина победила. Поскольку членство (в НАТО. — RT) имеет смысл обсуждать только в том случае, если Украина сможет продолжить своё существование в качестве суверенного независимого демократического государства в Европе», — сказал Столтенберг.

Сомнение о том, что НАТО выработает шаги по членству Украины к саммиту в июле, высказал и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью радиостанции RFI 8 июня.

«Я думаю, что твёрдое обязательство было бы лучшим результатом. Твёрдое обязательство, которое позволило бы Украине знать, чего ожидать, и убедиться, что это не расплывчатое обещание на следующие 15 лет... И я могу вам сказать, что это непростой разговор. У нас осталось чуть больше месяца, и я не могу сказать вам, добьёмся ли мы этого», — отметил он.

Штаб-квартира НАТО

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«Пытаются друг друга перехитрить»

Нынешние попытки украинских политиков оказать давление на европейских партнёров по вопросу присоединения к НАТО вряд ли приведут к конкретным результатам, считает аналитик Андрей Суздальцев.

«Разговоры про потенциальное членство Украины в альянсе идут уже давно. До 24 февраля 2022 года это было актуально только в плане возможности безнаказанно уничтожать города Донбасса. Потом ситуация стала более острой, потому что Украина хотела бы, чтобы НАТО воевало с Россией за неё. И сейчас Киев пытается «перепоручить» конфликт с Россией альянсу. Это как раз тот случай, когда хвост виляет собакой», — пояснил политолог в беседе RT.

При этом он сомневается, что в НАТО готовы поддаваться на уговоры Киева.

«Блок хочет, чтобы военный конфликт с Россией продолжала именно Украина. То есть два шулера пытаются друг друга перехитрить», — добавил Суздальцев.

Украинские военнослужащие

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Его точку зрения разделяет доцент МГУ Борис Межуев. В разговоре с RT он подчеркнул, что даже заявленные Жовквой 20 стран, якобы задекларировавшие поддержку Киева на пути к его членству в альянсе, не смогут ничего сделать, если вето наложит даже одна страна — член блока.

«Мы видели это даже в отношении «благополучных» Финляндии и Швеции со стороны Турции. Что же касается Украины, воюющей стороны, — процесс будет ещё более сложным. Вряд ли его поддержат Венгрия и та же Турция. К тому же многие государства НАТО боятся, что если они сделают шаг в сторону принятия Украины в свои ряды, то боевые действия перейдут уже за территорию Украины, что недопустимо для Европы», — сказал Межуев.

Более того, по его мнению, члены НАТО не хотят брать на себя ответственность за будущее Украины, а также намерены оставить лазейки для возможных переговоров с Москвой.

«В реальности НАТО делает ставку на контрнаступление Украины, которое обязательно должно быть успешным для Запада, чтобы тот смог потом начать какое-то подобие переговорного процесса о мире с РФ с позиции силы. Но, как уже продемонстрировала Россия, любые попытки Киева атаковать преимущественно ведут лишь к его поражению», — резюмировал Межуев.