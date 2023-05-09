«В четырёхстороннем формате»: в МИД России анонсировали переговоры по зерновой сделке в Стамбуле

Переговоры высокого уровня по зерновой сделке пройдут в Стамбуле 10—11 мая, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. О планах провести такую встречу сообщил и Генсек ООН Антониу Гутерреш. Он признал наличие проблем с выполнением прописанных в соглашении российских требований. По его словам, всемирная организация работает над решением этих трудностей. Как отмечают аналитики, в рамках зерновой сделки остаётся нерешённым вопрос с экспортом агропродукции из РФ. Эксперты констатируют, что главным препятствием остаются западные санкции.

Встреча высокого уровня по зерновой сделке должна пройти в Стамбуле 10—11 мая в четырёхстороннем формате, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин. На минувшей неделе здесь же состоялись технические переговоры по ситуации вокруг пакетного соглашения.

О скором проведении очередной встречи сообщил и Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью газете El País. По его словам, всемирная организация делает всё возможное, чтобы решить сложности, которые возникают с исполнением российской части сделки. Генсек напомнил, что экспорт продовольствия и удобрений из РФ не подпадает под западные санкции, однако его реализации мешают некие «косвенные препятствия», которые ООН пытается устранить.

Гутерреш также отметил, что его офис старается решить возникающие проблемы с инспекциями судов, которые осуществляют транспортировку украинской агропродукции. Как констатировали в понедельник в офисе координатора ООН по зерновой сделке, в мае количество таких проверок значительно снизилось.

Сухогрузы должны проходить инспекции дважды: во время прибытия в украинские порты и при выходе из них. Проверки осуществляют специалисты совместного координационного центра. Как отмечают эксперты, такой порядок предусмотрен условиями зерновой сделки и необходим, чтобы исключить транспортировку военных грузов.

По данным ООН, если в марте в среднем проводилось 5,6 проверки в день, то в мае этот показатель составил всего 2,9. А снижение количества инспекций фактически означает сокращение числа рейсов, которые совершают сухогрузы с украинским зерном, поясняют аналитики.

«Прогресс нас не радует»

Напомним, зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Соглашение предусматривало снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также устанавливало порядок вывоза украинской агропродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов.

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Одной из главных целей заключения сделки, по словам Гутерреша, было предотвратить наступление продовольственного кризиса в беднейших государствах и стабилизировать стремительно растущие цены.

Вывоз украинского зерна после заключения соглашения был налажен довольно быстро. По данным МИД РФ, первое судно отправилось в рейс из порта Одессы 1 августа.

Однако российские требования, прописанные в договоре, не выполнены до сих пор. Они, в частности, предусматривают переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, отмену ограничений на страхование и снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

О том, что поставки российских удобрений в рамках сделки так и не начались, заявили 8 мая и в офисе координатора ООН по «Черноморской зерновой инициативе».

«Инициатива предусматривает экспорт удобрений, в том числе аммиачных, экспорт которых до сих пор не осуществлялся», — указано в сообщении, размещённом на сайте ООН.

Участок аммиакопровода Тольятти — Одесса

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Вместе с тем в заявлении было отмечено, что за время действия сделки общий объём экспорта зерна и продовольствия, вывезенного с Украины, составил 29 798 277 метрических тонн.

Из них, по данным ООН, лишь 595 тыс. т (2%) было направлено в Афганистан, Эфиопию, Кению, Сомали и Йемен в рамках гуманитарных программ.

Несмотря на невыполнение пакетных договорённостей, Россия дважды продлевала действие сделки: в ноябре 2022 года и в марте 2023-го. Нынешний срок действия соглашения истекает 18 мая.

Как отметил на днях замглавы МИД Сергей Вершинин в эфире RT, российская сторона не удовлетворена тем, как реализуется соглашение. «Прогресс нас не радует. Это очень важно для нас», — заявил дипломат.

«Россия послала чёткий сигнал»

По словам заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, основным препятствием для выполнения условий России остаются ограничения, которые были введены против ряда предприятий и банков.

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«Антироссийские санкции не позволяют проводить транзакции. Даже усилия, прилагаемые ООН для решения этой проблемы, не помогают, потому что западные банки опасаются вторичных санкций. Брокеры тоже боятся рестрикций», — сказал эксперт в беседе с RT.

Аналитики также обратили внимание, что, судя по представленным ООН данным, лишь незначительная часть украинского зерна направляется в плохо обеспеченные продовольствием страны.

«Мы видим, что такая проблема действительно есть: в нуждающиеся государства попадает значительно меньше украинской продукции, чем на европейский рынок», — подчеркнул Козюлин.

Об этой проблеме ранее сообщали и в МИД РФ.

«По сути, «Черноморская инициатива» переквалифицирована в коммерческий проект. Несмотря на то что представители администрации (США. — RT) продолжают активно тиражировать тезис о якобы её ключевом значении для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, цифры упрямо показывают иную картину. Из почти 29 млн т вывезенных с украинской территории сельхозтоваров лишь 2,6% было направлено в нуждающиеся нацхозяйства», — заявил в начале мая советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденёв.

Транспортировка зерна

© AP Photo/Andrew Kravchenko

Как констатировал доцент МГУ Борис Межуев, тема угрозы мирового голода, которая в прошлом году активно продвигалась западными политиками, сегодня практически исчезла из повестки.

«Тема голода, которая была раскручена в первую очередь президентом США Джо Байденом, куда-то ушла, все уже забыли про страшную ситуацию с дефицитом продовольствия. Сейчас уже очевидно, что в значительной степени эта сделка служила интересам Украины. Она была нужна для сохранения её экономического потенциала и возможности как-то платить за поставки вооружений», — отметил специалист в разговоре с RT.

Он также добавил, что зерновая сделка является частью более широкой повестки российско-турецких отношений. Поэтому, полагает Межуев, позиция Москвы в отношении дальнейшей судьбы соглашения, помимо прочего, будет зависеть и от того, какой курс будет проводить Турция после президентских выборов, которые пройдут в стране 14 мая.

«У России с Турцией очень мощные торговые и экономические отношения. Это не позволяет нам однозначно заявить, что мы выходим из этой сделки», — пояснил аналитик.

В свою очередь, Вадим Козюлин считает, что решающим фактором для Москвы при решении вопроса о возможном продлении сделки станет наличие или отсутствие прогресса в выполнении российских требований.