«В четырёхстороннем формате»: в МИД России анонсировали переговоры по зерновой сделке в Стамбуле
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- © Petrov Sergey/ Nikolay Gyngazov
Встреча высокого уровня по зерновой сделке должна пройти в Стамбуле 10—11 мая в четырёхстороннем формате, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Вершинин. На минувшей неделе здесь же состоялись технические переговоры по ситуации вокруг пакетного соглашения.
О скором проведении очередной встречи сообщил и Генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью газете El País. По его словам, всемирная организация делает всё возможное, чтобы решить сложности, которые возникают с исполнением российской части сделки. Генсек напомнил, что экспорт продовольствия и удобрений из РФ не подпадает под западные санкции, однако его реализации мешают некие «косвенные препятствия», которые ООН пытается устранить.
Гутерреш также отметил, что его офис старается решить возникающие проблемы с инспекциями судов, которые осуществляют транспортировку украинской агропродукции. Как констатировали в понедельник в офисе координатора ООН по зерновой сделке, в мае количество таких проверок значительно снизилось.
Сухогрузы должны проходить инспекции дважды: во время прибытия в украинские порты и при выходе из них. Проверки осуществляют специалисты совместного координационного центра. Как отмечают эксперты, такой порядок предусмотрен условиями зерновой сделки и необходим, чтобы исключить транспортировку военных грузов.
По данным ООН, если в марте в среднем проводилось 5,6 проверки в день, то в мае этот показатель составил всего 2,9. А снижение количества инспекций фактически означает сокращение числа рейсов, которые совершают сухогрузы с украинским зерном, поясняют аналитики.
«Прогресс нас не радует»
Напомним, зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Соглашение предусматривало снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также устанавливало порядок вывоза украинской агропродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов.
Одной из главных целей заключения сделки, по словам Гутерреша, было предотвратить наступление продовольственного кризиса в беднейших государствах и стабилизировать стремительно растущие цены.
Вывоз украинского зерна после заключения соглашения был налажен довольно быстро. По данным МИД РФ, первое судно отправилось в рейс из порта Одессы 1 августа.
Однако российские требования, прописанные в договоре, не выполнены до сих пор. Они, в частности, предусматривают переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, отмену ограничений на страхование и снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
О том, что поставки российских удобрений в рамках сделки так и не начались, заявили 8 мая и в офисе координатора ООН по «Черноморской зерновой инициативе».
«Инициатива предусматривает экспорт удобрений, в том числе аммиачных, экспорт которых до сих пор не осуществлялся», — указано в сообщении, размещённом на сайте ООН.
- Участок аммиакопровода Тольятти — Одесса
- © Wikimedia
Вместе с тем в заявлении было отмечено, что за время действия сделки общий объём экспорта зерна и продовольствия, вывезенного с Украины, составил 29 798 277 метрических тонн.
Из них, по данным ООН, лишь 595 тыс. т (2%) было направлено в Афганистан, Эфиопию, Кению, Сомали и Йемен в рамках гуманитарных программ.
Несмотря на невыполнение пакетных договорённостей, Россия дважды продлевала действие сделки: в ноябре 2022 года и в марте 2023-го. Нынешний срок действия соглашения истекает 18 мая.
Как отметил на днях замглавы МИД Сергей Вершинин в эфире RT, российская сторона не удовлетворена тем, как реализуется соглашение. «Прогресс нас не радует. Это очень важно для нас», — заявил дипломат.
«Россия послала чёткий сигнал»
По словам заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, основным препятствием для выполнения условий России остаются ограничения, которые были введены против ряда предприятий и банков.
«Антироссийские санкции не позволяют проводить транзакции. Даже усилия, прилагаемые ООН для решения этой проблемы, не помогают, потому что западные банки опасаются вторичных санкций. Брокеры тоже боятся рестрикций», — сказал эксперт в беседе с RT.
Аналитики также обратили внимание, что, судя по представленным ООН данным, лишь незначительная часть украинского зерна направляется в плохо обеспеченные продовольствием страны.
«Мы видим, что такая проблема действительно есть: в нуждающиеся государства попадает значительно меньше украинской продукции, чем на европейский рынок», — подчеркнул Козюлин.
Об этой проблеме ранее сообщали и в МИД РФ.
«По сути, «Черноморская инициатива» переквалифицирована в коммерческий проект. Несмотря на то что представители администрации (США. — RT) продолжают активно тиражировать тезис о якобы её ключевом значении для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, цифры упрямо показывают иную картину. Из почти 29 млн т вывезенных с украинской территории сельхозтоваров лишь 2,6% было направлено в нуждающиеся нацхозяйства», — заявил в начале мая советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденёв.
- Транспортировка зерна
- © AP Photo/Andrew Kravchenko
Как констатировал доцент МГУ Борис Межуев, тема угрозы мирового голода, которая в прошлом году активно продвигалась западными политиками, сегодня практически исчезла из повестки.
«Тема голода, которая была раскручена в первую очередь президентом США Джо Байденом, куда-то ушла, все уже забыли про страшную ситуацию с дефицитом продовольствия. Сейчас уже очевидно, что в значительной степени эта сделка служила интересам Украины. Она была нужна для сохранения её экономического потенциала и возможности как-то платить за поставки вооружений», — отметил специалист в разговоре с RT.
Он также добавил, что зерновая сделка является частью более широкой повестки российско-турецких отношений. Поэтому, полагает Межуев, позиция Москвы в отношении дальнейшей судьбы соглашения, помимо прочего, будет зависеть и от того, какой курс будет проводить Турция после президентских выборов, которые пройдут в стране 14 мая.
«У России с Турцией очень мощные торговые и экономические отношения. Это не позволяет нам однозначно заявить, что мы выходим из этой сделки», — пояснил аналитик.
В свою очередь, Вадим Козюлин считает, что решающим фактором для Москвы при решении вопроса о возможном продлении сделки станет наличие или отсутствие прогресса в выполнении российских требований.
«Надежда на продление сделки остаётся. Всё зависит от того, будет ли выполняться российская часть договора, начнутся ли поставки российской продукции. РФ послала чёткий сигнал, что она готова выйти из этого соглашения. Не исключено, что на этом фоне четырёхсторонние переговоры будут более эффективными», — указал Козюлин.
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