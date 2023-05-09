МИД России: встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдёт в Стамбуле 10—11 мая

Встреча высокого уровня по зерновой сделке состоится в Стамбуле 10—11 мая в четырёхстороннем формате, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Да, у нас запланирована встреча высокого уровня в четырёхстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра», — приводит РИА Новости слова Вершинина.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, есть.

По его словам, для этого предпринимаются все необходимые усилия.

6 мая Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена прогрессом по ситуации с экспортом российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки под эгидой ООН.