В МИД России заявили, что Москва не удовлетворена прогрессом по экспорту сельхозпродукции

Российская сторона не удовлетворена прогрессом по ситуации с экспортом российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки под эгидой ООН.

«Однако, прогресс нас не радует. Это очень важно для нас», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД России Сергея Вершинина.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на экспорт российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки, это реально сделать при выполнении требований России.