В МИД России заявили, что Москва не удовлетворена прогрессом по экспорту сельхозпродукции
- РИА Новости
«Однако, прогресс нас не радует. Это очень важно для нас», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД России Сергея Вершинина.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на экспорт российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано.
Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки, это реально сделать при выполнении требований России.