Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В МИД России заявили, что Москва не удовлетворена прогрессом по экспорту сельхозпродукции

Короткая ссылка
Российская сторона не удовлетворена прогрессом по ситуации с экспортом российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки под эгидой ООН.
В МИД России заявили, что Москва не удовлетворена прогрессом по экспорту сельхозпродукции
  • РИА Новости

«Однако, прогресс нас не радует. Это очень важно для нас», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД России Сергея Вершинина.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для снятия препятствий на экспорт российских зерна и удобрений в рамках зерновой сделки практически ничего не сделано

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о необходимости продления зерновой сделки, это реально сделать при выполнении требований России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить