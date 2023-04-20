Лавров: для снятия барьеров на экспорт российских продуктов почти ничего не сделано
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«Что же касается второй и неотъемлемой части инициативы господина (Генерального секретаря ООН Антониу. — RT) Гутерреша, а именно снятия любых препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, то здесь практически ничего не сделано», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не видит прогресса по зерновой сделке.