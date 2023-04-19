Постпред России при ООН Небензя: Москва не видит прогресса по зерновой сделке

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не видит прогресса по зерновой сделке. Об этом пишет ТАСС.
Постпред России при ООН Небензя: Москва не видит прогресса по зерновой сделке
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что разговор по данной теме назрел, поскольку российской стороной был установлен крайний срок для разрешения ситуации на 18 мая. 

«Как мы говорили не раз, мы не видим прогресса, который бы убедил нас, что эта инициатива выполняется по обоим трекам», — сказал Небензя.

По его словам, диалог по данному вопросу состоится во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ранее пресс-секретарь координатора зерновой сделки от ООН Исмини Палла подтвердила возобновление инспекции судов в рамках «Черноморской инициативы» после перерыва.

По словам главы департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва, инспекции судов с зерном в рамках «Черноморской инициативы» возобновились после того, как нарушившая процедуры украинская сторона поняла, что «нахрапом» её действия не пройдут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить