Постпред России при ООН Небензя: Москва не видит прогресса по зерновой сделке

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не видит прогресса по зерновой сделке. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что разговор по данной теме назрел, поскольку российской стороной был установлен крайний срок для разрешения ситуации на 18 мая.

«Как мы говорили не раз, мы не видим прогресса, который бы убедил нас, что эта инициатива выполняется по обоим трекам», — сказал Небензя.

По его словам, диалог по данному вопросу состоится во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ранее пресс-секретарь координатора зерновой сделки от ООН Исмини Палла подтвердила возобновление инспекции судов в рамках «Черноморской инициативы» после перерыва.

По словам главы департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва, инспекции судов с зерном в рамках «Черноморской инициативы» возобновились после того, как нарушившая процедуры украинская сторона поняла, что «нахрапом» её действия не пройдут.