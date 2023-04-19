В ООН подтвердили возобновление инспекции судов в рамках зерновой сделки

Пресс-секретарь координатора зерновой сделки от ООН Исмини Палла подтвердила возобновление инспекции судов в рамках «Черноморской инициативы» после перерыва.

«Совместный координационный центр возобновил проверки судов сегодня после двухдневных переговоров», — цитирует её РИА Новости.

Палла уточнила, что представители России и Украины договорились возобновить проверки после дискуссий при посредничестве ООН и Турции.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об отсутствии какого-либо движения по зерновой сделке.

По словам главы департамента международных организаций МИД России Петра Ильичёва, инспекции судов с зерном в рамках «Черноморской инициативы» возобновились после того, как нарушившая процедуры украинская сторона поняла, что «нахрапом» её действия не пройдут.