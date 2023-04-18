В МИД России объяснили цель возобновления инспекций судов с зерном
- РИА Новости
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«Украинцы сами нарушали правила и процедуры. Мы настаивали на том, чтобы как они записаны, так и соблюдались. Но когда украинцы поняли, что нахрапом не пройдёшь, сейчас опять стали (их соблюдать. — RT)», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он отметил, что проверки не проводились только один день. Сейчас инспекции проходят в соответствии с прописанными стандартами.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что перспективы зерновой сделки не столь радужны.
7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».