В МИД России объяснили цель возобновления инспекций судов с зерном

Инспекции судов с зерном в рамках черноморской инициативы возобновились после того, как нарушившая процедуры украинская сторона поняла, что «нахрапом» её действия не пройдут, заявил глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

«Украинцы сами нарушали правила и процедуры. Мы настаивали на том, чтобы как они записаны, так и соблюдались. Но когда украинцы поняли, что нахрапом не пройдёшь, сейчас опять стали (их соблюдать. — RT)», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что проверки не проводились только один день. Сейчас инспекции проходят в соответствии с прописанными стандартами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что перспективы зерновой сделки не столь радужны.

7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».