Лавров: российская часть зерновой сделки вообще не выполняется

Российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется», препоны сохраняются и даже ужесточаются, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Российская часть этого пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется», — заявил он на брифинге в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Лавров рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассмотрит возможность продления продуктовой сделки через 60 дней только при ощутимом прогрессе в исполнении требований Москвы.