Лавров: российская часть зерновой сделки вообще не выполняется

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Российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется», препоны сохраняются и даже ужесточаются, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: российская часть зерновой сделки вообще не выполняется
  • РИА Новости

«Российская часть этого пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется», — заявил он на брифинге в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Лавров рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассмотрит возможность продления продуктовой сделки через 60 дней только при ощутимом прогрессе в исполнении требований Москвы.

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