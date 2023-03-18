Небензя: продление зерновой сделки зависит от исполнения требований России
- РИА Новости
Об этом сказано в письме постоянного представителя при ООН Василия Небензи замгенсеку организации Мартину Гриффитсу и главе ЮНКТАД Ребекке Гринспан.
Как передаёт сообщение РИА Новости, рассмотрение возможности продления черноморской зерновой инициативы зависит от достижения значительного прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом Организации Объединённых Наций по содействию в продвижении продовольствия и удобрений России на глобальные рынки.
Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки и призвал увеличить усилия по её исполнению.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней.
В постоянном представительстве России при женевском отделении ООН заявили, что распространяемые Украиной слухи о продлении «зерновой сделки» на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией.