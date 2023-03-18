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Небензя: продление зерновой сделки зависит от исполнения требований России

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Россия рассмотрит возможность продления продуктовой сделки через 60 дней только при ощутимом прогрессе в исполнении требований Москвы.
Небензя: продление зерновой сделки зависит от исполнения требований России
  • РИА Новости

Об этом сказано в письме постоянного представителя при ООН Василия Небензи замгенсеку организации Мартину Гриффитсу и главе ЮНКТАД Ребекке Гринспан.

Как передаёт сообщение РИА Новости, рассмотрение возможности продления черноморской зерновой инициативы зависит от достижения значительного прогресса в исполнении меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом Организации Объединённых Наций по содействию в продвижении продовольствия и удобрений России на глобальные рынки.

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки и призвал увеличить усилия по её исполнению.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней.

В постоянном представительстве России при женевском отделении ООН заявили, что распространяемые Украиной слухи о продлении «зерновой сделки» на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией.

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