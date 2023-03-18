В ООН подтвердили продление зерновой сделки

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки и призвал увеличить усилия по её исполнению.

AP

«Черноморская зерновая инициатива, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлена», — приводит РИА Новости заявление. Дюжаррик добавил, что ООН призывает все стороны исполнять обе части договорённостей. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия продлевает сроки зерновой сделки на 60 дней. Украинский постпред при ООН Сергей Кислица сообщил, что Украина выступает за продление продуктовой сделки на неограниченный срок.