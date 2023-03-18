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Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки. Трансляцию вёл телеканал ТРТ.
Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлён. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами (Россией и Украиной. — RT)», — заявил Эрдоган.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней.

Украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина выступает за продление продуктовой сделки на неограниченный срок.

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