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Постпред Украины в ООН: Киев предлагает продлить зерновую сделку на неограниченный срок

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Украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина выступает за продление продуктовой сделки на неограниченный срок.

По его словам, сделку необходимо продлить на 120 дней после срока истечения 18 марта.

«Либо на неограниченный период. Её охват должен быть расширен на украинские порты в районе Николаева», — приводит слова Кислицы РИА Новости.

Ранее замминистра главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что позиция Москвы по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по экспорту российской сельхозпродукции.

По данным постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, в беднейшие страны поступило около 3% поставок в рамках зерновой сделки.

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