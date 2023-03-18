Небензя сообщил, что в беднейших странах оказалось около 3% поставок по продуктовой сделке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в беднейшие страны поступило около 3% поставок в рамках зерновой сделки.

Дипломат указал на то, что «Черноморская инициатива» превратилась из гуманитарной в коммерческую.

«В беднейшие страны поступило не 66% или 65% поставок, как говорили сегодня здесь, а всего лишь около 3%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.