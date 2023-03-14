В МИД России объяснили продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120

Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

«Как вы знаете, уже было продление украинской части единого пакета на очередные 120 дней. Но мы видим, что нет изменений, мы видим, что нет результатов. В этой ситуации мы не можем продолжать дело, как будто всё проходит гладко, без сбоев и без перекосов в исполнении тех взаимоувязанных договорённостей, которые были подписаны в Стамбуле», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что, по мнению Москвы, этот период является достаточным для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена, подтверждён её пакетный характер.

Он подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись.