Узнать больше

В МИД России объяснили продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120

Короткая ссылка
Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
В МИД России объяснили продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Как вы знаете, уже было продление украинской части единого пакета на очередные 120 дней. Но мы видим, что нет изменений, мы видим, что нет результатов. В этой ситуации мы не можем продолжать дело, как будто всё проходит гладко, без сбоев и без перекосов в исполнении тех взаимоувязанных договорённостей, которые были подписаны в Стамбуле», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что, по мнению Москвы, этот период является достаточным для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена, подтверждён её пакетный характер.

Он подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить