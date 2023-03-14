В МИД России объяснили продление зерновой сделки на 60 дней вместо 120
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«Как вы знаете, уже было продление украинской части единого пакета на очередные 120 дней. Но мы видим, что нет изменений, мы видим, что нет результатов. В этой ситуации мы не можем продолжать дело, как будто всё проходит гладко, без сбоев и без перекосов в исполнении тех взаимоувязанных договорённостей, которые были подписаны в Стамбуле», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что, по мнению Москвы, этот период является достаточным для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении тех положений, которые предусматривает меморандум между Россией и ООН.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена, подтверждён её пакетный характер.
Он подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись.