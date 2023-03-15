В Турции заявили о переговорах по продлению зерновой сделки на 120 дней

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар ведёт с российской и украинской сторонами переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней вместо 60.

«Мы продолжим наши контакты о продлении не на два месяца, а на 120 дней. Стороны оценят, Россия и Украина примут решения», — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на телеканал ТРТ.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена, подтверждён её пакетный характер.

Он подчеркнул, что Москва будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись.

Российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.