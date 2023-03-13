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Вершинин: позиция России по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по сельхозэкспорту

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Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что позиция Москвы по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по экспорту российской сельскохозяйственной продукции.
Вершинин: позиция России по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по сельхозэкспорту
  • AP
  • © Khalil Hamra

Его слова приводит РИА Новости.

«Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального — не на словах, а на деле — прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — сказал Вершинин.

Он уточнил, что в том числе имеются в виду банковские платежи, транспортная логистика, страховки, размораживание финансовой деятельности, а также поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

Вершинин подчеркнул, что заявленные США, ЕС и Британией санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают.

Ранее замминистра заявил, что Россия не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, но лишь на 60 дней.

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