Вершинин: позиция России по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по сельхозэкспорту
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Его слова приводит РИА Новости.
«Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального — не на словах, а на деле — прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — сказал Вершинин.
Он уточнил, что в том числе имеются в виду банковские платежи, транспортная логистика, страховки, размораживание финансовой деятельности, а также поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.
Вершинин подчеркнул, что заявленные США, ЕС и Британией санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают.
Ранее замминистра заявил, что Россия не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, но лишь на 60 дней.