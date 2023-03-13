Вершинин: позиция России по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по сельхозэкспорту

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что позиция Москвы по зерновой сделке будет зависеть от прогресса по экспорту российской сельскохозяйственной продукции.

Его слова приводит РИА Новости.

«Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального — не на словах, а на деле — прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта», — сказал Вершинин.

Он уточнил, что в том числе имеются в виду банковские платежи, транспортная логистика, страховки, размораживание финансовой деятельности, а также поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

Вершинин подчеркнул, что заявленные США, ЕС и Британией санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают.

Ранее замминистра заявил, что Россия не возражает против продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта, но лишь на 60 дней.