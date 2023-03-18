Постпредство России: заявление о продлении зерновой сделки на 120 дней некомпетентно

В постоянном представительстве России при женевском отделении ООН заявили, что распространяемые Украиной слухи о продлении «зерновой сделки» на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией.

«Любые слухи о «120 днях», распространяемые украинской стороной, являются либо некомпетентностью, либо преднамеренной дезинформацией», — сказано в заявлении российской миссии в Женеве в Telegram.

Ранее украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина выступает за продление продуктовой сделки на неограниченный срок.

По его словам, сделку необходимо продлить на 120 дней после срока истечения 18 марта.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней.