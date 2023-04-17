Песков назвал не столь радужными перспективы зерновой сделки

Перспективы зерновой сделки не столь радужные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они (перспективы. — RT) по-прежнему не столь радужные. К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договорённостей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Генсекретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает обсуждать возможное продление зерновой сделки.

7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».