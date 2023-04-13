Представитель Гутерреша: ООН продолжает обсуждать возможное продление зерновой сделки

Официальный представитель Генсекретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает обсуждать возможное продление зерновой сделки.

Об этом он сказал, комментируя заявление российского внешнеполитического ведомства о том, что если не будет прогресса в выполнении российской части пакетных договорённостей, то говорить о продлении зерновой сделки после 18 мая не приходится.

«Мы продолжаем нашу целенаправленную работу не только по выполнению черноморской зерновой инициативы, но и в части пакета меморандума о понимании с Российской Федерацией», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Он добавил, что остаются нерешёнными много важнейших вопросов, касающихся платежей и других технических аспектов.

По его словам, при этом есть конкретные результаты касательно увеличения объёмов торговли зерном, увеличения числа судов, заходящих в российские порты за удобрениями, а также снижения стоимости страховки.

«Мы достигли определённого прогресса, продолжим добиваться большего», — добавил он.

7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».

Он рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.