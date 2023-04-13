Представитель Гутерреша: ООН продолжает обсуждать возможное продление зерновой сделки
- РИА Новости
Об этом он сказал, комментируя заявление российского внешнеполитического ведомства о том, что если не будет прогресса в выполнении российской части пакетных договорённостей, то говорить о продлении зерновой сделки после 18 мая не приходится.
«Мы продолжаем нашу целенаправленную работу не только по выполнению черноморской зерновой инициативы, но и в части пакета меморандума о понимании с Российской Федерацией», — цитирует Дюжаррика ТАСС.
Он добавил, что остаются нерешёнными много важнейших вопросов, касающихся платежей и других технических аспектов.
По его словам, при этом есть конкретные результаты касательно увеличения объёмов торговли зерном, увеличения числа судов, заходящих в российские порты за удобрениями, а также снижения стоимости страховки.
«Мы достигли определённого прогресса, продолжим добиваться большего», — добавил он.
7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».
Он рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.