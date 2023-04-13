Представитель Гутерреша: ООН продолжает обсуждать возможное продление зерновой сделки

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Официальный представитель Генсекретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает обсуждать возможное продление зерновой сделки.
Представитель Гутерреша: ООН продолжает обсуждать возможное продление зерновой сделки
  • РИА Новости

Об этом он сказал, комментируя заявление российского внешнеполитического ведомства о том, что если не будет прогресса в выполнении российской части пакетных договорённостей, то говорить о продлении зерновой сделки после 18 мая не приходится.

«Мы продолжаем нашу целенаправленную работу не только по выполнению черноморской зерновой инициативы, но и в части пакета меморандума о понимании с Российской Федерацией», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Он добавил, что остаются нерешёнными много важнейших вопросов, касающихся платежей и других технических аспектов.

По его словам, при этом есть конкретные результаты касательно увеличения объёмов торговли зерном, увеличения числа судов, заходящих в российские порты за удобрениями, а также снижения стоимости страховки.

«Мы достигли определённого прогресса, продолжим добиваться большего», — добавил он.

7 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская часть зерновой сделки «вообще не выполняется».

Он рассказал, что препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются.

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